Radio Italia Live la nuova stagione con Giorgia Olly Irama Annalisa
Al via la nuova stagione di Radio Italia Live, il calendario dei concerti di novembre e dicembre. Nuova stagione di musica italiana live a Radio Italia. Dal 7 novembre 2025, ogni venerdì alle 21:00, torna Radio Italia Live: dall’Italiana Assicurazioni Music Place la produzione originale dedicata ai protagonisti della musica italiana e alle loro performance dal vivo. In programma: Giorgia (7 novembre 2025), Fabri Fibra (14 novembre 2025), Annalisa (21 novembre 2025), Bresh (28 novembre 2025), Ernia (5 dicembre 2025), Olly (12 dicembre 2025), Fabrizio Moro (19 dicembre 2025), Irama (9 gennaio 2026), Gigi D’Alessio (30 gennaio 2026) e molti altri. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
