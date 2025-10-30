RADIO ITALIA LIVE 2025-2026 | al via la nuova stagione tutti gli artisti che si esibiranno

Dal 7 novembre 2025, ogni venerdì alle 21:00, prende il via la nuova stagione di "Radio Italia Live", lo storico appuntamento dedicato ai protagonisti della musica italiana e alle loro esibizioni dal vivo. Il programma andrà in onda dall' Italiana Assicurazioni Music Place, in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming su radioitalia.it. L'appuntamento, ormai un punto di riferimento per gli amanti della musica italiana, si rinnova con una serie di concerti esclusivi che vedranno alternarsi alcuni tra i nomi più amati del panorama musicale nazionale. Il calendario dei concerti di Radio Italia Live 2025-2026.

