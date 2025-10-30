Raccontare il futuro | il progetto di contrasto alla povertà educativa sostenuto da Fondazione Pisa Al via laboratori e corsi gratuiti per bambine e bambini a Pisa Cascina e San Giuliano Terme

Laboratori e corsi gratuiti di teatro, circo, teatro di figura, fumetto, video, giochi da tavolo e all’aria aperta, per ragazze e ragazzi dai 6 ai 13 anni, in arrivo a breve nei quartieri pisani del CEP e I Passi, del centro storico della città, di Cascina e di San Giuliano Terme. Prosegue con un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

