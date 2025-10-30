Non ci sarà il pilone Jan-Hendrik Wessels per la sfida tra l’Italia e il Sudafrica in programma sabato 15 novembre a Torino. Il giocatore, infatti, ha vista confermata la squalifica di ben 8 settimane che gli farà saltare tutti i test match autunnali e lo vedrà tornare in campo solo a dicembre. Wessels è stato accusato di aver afferrato i genitali di Josh Murphy durante la sfida tra i suoi Bulls e il Connacht. Un gesto non visto dall’arbitro durante il match – che ha infatti punito l’irlandese per la violenta reazione avuta – ma che ha portato il giudice sportivo a condannare Wessels a 9 settimane si squalifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quilter Nations Series rugby 2025: il Sudafrica perde pedina per squalifica monstre