Qui atalanta Dea riecco Lookman | in rete dopo 169 giorni Ma gli altri attaccanti sono a secco da un mese
L’Atalanta che continua a inanellare pareggi in campionato - cinque consecutivi, sette su nove giornate - può sorridere per il ritorno al gol dopo 169 giorni di Ademola Lookman. La sua ultima rete risaliva al 12 maggio, nel successo casalingo contro la Roma. L’anglo nigeriano nelle tre scorse stagioni ha garantito 52 reti, con un crescendo da 15 a 17, fino ai 20 dell’anno passato. "Segnare è importante, ora spero di poter entrare ancora di più in condizione e dare il mio contributo. Ora dobbiamo continuare a crescere come squadra", ha spiegato l’eroe di Dublino, per cui era fondamentale ritrovare il gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
