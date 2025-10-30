Qui atalanta Dea riecco Lookman | in rete dopo 169 giorni Ma gli altri attaccanti sono a secco da un mese

Sport.quotidiano.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atalanta che continua a inanellare pareggi in campionato - cinque consecutivi, sette su nove giornate - può sorridere per il ritorno al gol dopo 169 giorni di Ademola Lookman. La sua ultima rete risaliva al 12 maggio, nel successo casalingo contro la Roma. L’anglo nigeriano nelle tre scorse stagioni ha garantito 52 reti, con un crescendo da 15 a 17, fino ai 20 dell’anno passato. "Segnare è importante, ora spero di poter entrare ancora di più in condizione e dare il mio contributo. Ora dobbiamo continuare a crescere come squadra", ha spiegato l’eroe di Dublino, per cui era fondamentale ritrovare il gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

qui atalanta dea riecco lookman in rete dopo 169 giorni ma gli altri attaccanti sono a secco da un mese

© Sport.quotidiano.net - Qui atalanta. Dea, riecco Lookman: in rete dopo 169 giorni. Ma gli altri attaccanti sono a secco da un mese

Leggi anche questi approfondimenti

atalanta dea riecco lookmanQui atalanta. Dea, riecco Lookman: in rete dopo 169 giorni. Ma gli altri attaccanti sono a secco da un mese - L’Atalanta che continua a inanellare pareggi in campionato - Lo riporta msn.com

atalanta dea riecco lookmanPagelle Atalanta-Milan 1-1: riecco Lookman, Gimenez flop, bene Pasalic - L'attaccante messicano ancora a secco, male Leao (sostituito all'intervallo), l'esterno belga molto impreciso. Lo riporta eurosport.it

atalanta dea riecco lookmanAtalanta-Milan, moviola: Lookman graziato ma a lamentarsi è solo Juric, cosa è successo - La prova dell’arbitro romano Daniele Doveri a Bergamo nel turno infrasettimanale di serie A Atalanta- Si legge su sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Dea Riecco Lookman