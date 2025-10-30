Quelle strane righe sulle ragnatele? Non sono decorazioni | i ragni hanno inventato l’allarme di casa perfetto milioni di anni fa

Chi non ha mai osservato, durante una passeggiata, una ragnatela decorata con curiosi motivi a zigzag? Questi intricati disegni di seta, ben lontani dall’essere semplici abbellimenti, potrebbero avere una funzione specifica e sorprendente. Una nuova ricerca scientifica ha infatti dimostrato come queste decorazioni, chiamate stabilimenta, potrebbero funzionare come un sistema di allarme ampliato, permettendo ai ragni di rilevare le vibrazioni delle prede intrappolate da un numero maggiore di punti di rilevamento nella loro rete. Per lungo tempo gli scienziati si sono interrogati sul reale scopo di questi elementi architettonici. 🔗 Leggi su Cultweb.it

