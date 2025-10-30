Quel romanzo ripubblicato di Maria Corti

Moroni La sua recente ripubblicazione (da La Tartaruga) mi ha dato modo di colmare quella che, da ex pendolare, ho sempre considerato una grande lacuna: non avere mai letto ‘’Cantare nel buio’’, romanzo della mia (quasi) grande omonima Maria Corti. Storie e ritratti memorabili. L’immagine centrale del treno. Una epopea della Val Padana. Maria Luisa Corti, Milano Le mail di Maria Luisa Corti ci offrono ogni volta spunti originali e interessanti. Ricordiamo allora Maria Corti, filologa, storica della lingua, scrittrice, una protagonista della cultura italiana del Novecento. Nel dopoguerra una giovane Maria Corti insegna a Chiari, nel Bresciano, e alloggia nelle vicinanze della stazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

