Quel romanzo ripubblicato di Maria Corti

Ilgiorno.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Moroni La sua recente ripubblicazione (da La Tartaruga) mi ha dato modo di colmare quella che, da ex pendolare, ho sempre considerato una grande lacuna: non avere mai letto ‘’Cantare nel buio’’, romanzo della mia (quasi) grande omonima Maria Corti. Storie e ritratti memorabili. L’immagine centrale del treno. Una epopea della Val Padana. Maria Luisa Corti, Milano Le mail di Maria Luisa Corti ci offrono ogni volta spunti originali e interessanti. Ricordiamo allora Maria Corti, filologa, storica della lingua, scrittrice, una protagonista della cultura italiana del Novecento. Nel dopoguerra una giovane Maria Corti insegna a Chiari, nel Bresciano, e alloggia nelle vicinanze della stazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

