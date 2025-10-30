Quattro persone a giudizio per aver diffamato Alessandra Matteuzzi
Quattro persone sono state rinviate a giudizio per aver diffamato sui social network Alessandra Matteuzzi. La donna è stata uccisa all’età di 56 anni dall’ex fidanzato Giovanni Padovani il 23 agosto del 2022. Padovani è stato condannato all’ergastolo in via definitiva.Registrati alla sezione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Quattro persone sono stati arrestate dalla polizie a Parigi nell'inchiesta sul clamoroso furto al museo del Louvre di 11 giorni fa. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Ci sono quattro persone disperse dopo il crollo di un palazzo in ristrutturazione nel centro di Madrid - X Vai su X
Omicidio Matteuzzi, a giudizio quattro hater della donna - Si tratta di persone accusate di aver offeso online la memoria della donna di 56 anni assassinata il 23 ... Scrive msn.com