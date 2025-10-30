Quattro persone a giudizio per aver diffamato Alessandra Matteuzzi

Bolognatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro persone sono state rinviate a giudizio per aver diffamato sui social network Alessandra Matteuzzi. La donna è stata uccisa all’età di 56 anni dall’ex fidanzato Giovanni Padovani il 23 agosto del 2022. Padovani è stato condannato all’ergastolo in via definitiva.Registrati alla sezione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

