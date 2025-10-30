Giornata intensa per il 118 della ASL Toscana Sud Est, impegnato su quattro diversi fronti tra la serata di mercoledì 29 ottobre e la mattinata di giovedì 30. Incidenti stradali a Lucignano, Cortona e Bibbiena hanno richiesto l’intervento di numerosi mezzi di soccorso, con otto persone ferite in totale, di cui una in condizioni gravi. Il più recente intervento si è verificato alle 8:30 di questa mattina in via Senese a Lucignano, dove un’auto e un camion si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti l’ ambulanza infermierizzata di Foiano, insieme a vigili del fuoco e forze dell’ordine. Una donna di 51 anni è stata trasportata in codice 3 (grave) con l’ elisoccorso Pegaso al policlinico Le Scotte di Siena. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Quattro incidenti in meno di dodici ore tra Valdichiana e Casentino: otto feriti, tra cui quattro minori e una donna in gravi condizioni