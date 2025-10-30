Quattordici destinazioni | in arrivo quella con Madrid

Dalle Marche verso il Paese e il mondo. Attualmente, infatti, è disponibile per i viaggiatori un pacchetto di 14 destinazioni per volare da e per l’Ancona International Airport. Destinazioni che sarebbero dovute salire a 15 tra pochi giorni con l’attivazione del collegamento con Napoli garantito dai " voli di continuità territoriale " ma che dovrà attendere l’esito di un nuovo bando da parte dell’Enac per poter decollare. E quindi, aspettando l’attesa attivazione del collegamento con Madrid, in partenza nel periodo natalizio grazie a Volotea, la stessa compagnia aerea è già presente al Sanzio con tre rotte verso l’Italia (Catania, Olbia e Palermo), quella verso la Francia (Parigi Orly) e una verso la Spagna (Barcellona). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

