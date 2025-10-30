Quasi pronto il Polo scolastico di Ponterio

TODI – Finanziato con i fondi Pnrr per circa 2,7 milioni di euro, il nuovo polo scolastico di Ponterio, particolarmente atteso dalla comunità, verrà completato entro i tempi previsti. È da giorni in fase di installazione l’elemento architettonico che fa da connettivo ai due nuovi plessi che ospiteranno il Nido e la Materna e che compongono la nuova struttura. Entrambi saranno comunque collegati all’area pedonale antistante dove i bambini e i loro accompagnatori potranno accedere in totale sicurezza. I lavori di sistemazione e qualificazione dell’ingresso coincidono con la fase di ultimazione dell’opera pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

