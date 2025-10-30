Quasi pronto il Polo scolastico di Ponterio

TODI – Finanziato con i fondi Pnrr per circa 2,7 milioni di euro, il nuovo polo scolastico di Ponterio, particolarmente atteso dalla comunità, verrà completato entro i tempi previsti. È da giorni in fase di installazione l’elemento architettonico che fa da connettivo ai due nuovi plessi che ospiteranno il Nido e la Materna e che compongono la nuova struttura. Entrambi saranno comunque collegati all’area pedonale antistante dove i bambini e i loro accompagnatori potranno accedere in totale sicurezza. I lavori di sistemazione e qualificazione dell’ingresso coincidono con la fase di ultimazione dell’opera pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quasi pronto il Polo scolastico di Ponterio

Argomenti simili trattati di recente

SOUND SYSTEM quasi pronto per le prime 19H di musica della nostra Winter Season Vai su Facebook

Quasi pronto il Polo scolastico di Ponterio - TODI – Finanziato con i fondi Pnrr per circa 2,7 milioni di euro, il nuovo polo scolastico di Ponterio, particolarmente ... Scrive lanazione.it

È pronto il nuovo polo scolastico. Una sede moderna e accogliente per ospitare più di cento bambini - Ha i crismi della scuola del futuro per i cittadini di domani, realizzata con materiali ecosostenibili, ad altissima prestazione energetica, grazie all’utilizzo di fonti rinnovabili e luogo ideale per ... Secondo lanazione.it

Prende forma il nuovo polo scolastico che ospiterà il Liceo Scientifico e l’Istituto Tecnico Industriale di Bagnara - Sopralluogo del Sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, insieme al sindaco di Bagnara Adone Pistolesi e all'Assessore comunale Paolo Gramuglia. Segnala msn.com