Quasi 4 milioni di euro in sigarette | sequestrato tabacco per 750 mila pacchetti al confine

Udinetoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un controllo di routine alla frontiera si è trasformato in una maxi operazione contro il contrabbando internazionale. La Guardia di finanza di Tarvisio, nell’ambito delle attività del Comando provinciale di Udine, ha sequestrato 15 tonnellate di tabacco lavorato, pari a 750 mila pacchetti di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

