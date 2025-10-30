Quanto tempo resta il cibo nell’intestino? Il viaggio della digestione

  Ogni giorno ingeriamo 2-3 kg di cibo, che attraversano l’intestino in 48-72 ore. Quando un paziente presenta disturbi intestinali, il primo passo è distinguere tra patologia organica e disturbo funzionale. Il medico consiglia di eseguire subito la ricerca della calprotectina nelle feci: È una proteina prodotta dai globuli bianchi della parete intestinale.. Se il suo valore è superiore a 100 µggr, indica una patologia infiammatoria; se inferiore, un disturbo funzionale.. In caso di disturbo funzionale Si consiglia una dieta ovo-pesco-vegetale, utile per il riposo intestinale (le cellule della mucosa si rinnovano ogni 2-3 giorni). 🔗 Leggi su Lortica.it

