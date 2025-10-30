Quanto costa il bomber coi gattini con borsetta abbinata indossato da Diletta Leotta

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diletta Leotta ha passato la serata in famiglia, così da festeggiare il compleanno della mamma Ofelia Castorina. Chi ha firmato e quanto costa il suo originale bomber coi gattini?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

costa bomber gattini borsettaQuanto costa il bomber coi gattini (con borsetta abbinata) indossato da Diletta Leotta - Diletta Leotta ha passato la serata in famiglia, così da festeggiare il compleanno della mamma Ofelia Castorina ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Costa Bomber Gattini Borsetta