Quanti soldi sta guadagnando Sinner a Parigi | gli assegni turno per turno e il montepremi totale

Jannik Sinner si è spinto ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi, regolando il belga Zizou Bergs e l’argentino Francisco Cerundolo in due set. Il fuoriclasse altoatesino ha palesato qualche difficoltà fisica nel primo set contro il sudamericano, si è toccato la coscia sinistra e strisciava i piedi, ma poi è riuscito a sciogliersi e si è meritato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale francese, dove ora se la dovrà vedere con lo statunitense Ben Shelton. Il tennista italiano si è presentato a La Defense Arena di Nanterre da numero 2 del ranking ATP, ma potrebbe uscirne da numero 1 del mondo: lo spagnolo Carlos Alcaraz è infatti stato eliminato al secondo turno dal britannico Cameron Norrie e così il 24enne balzerebbe nuovamente al comando della graduatoria internazionale nel caso in cui alzasse al cielo il trofeo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti soldi sta guadagnando Sinner a Parigi: gli assegni turno per turno e il montepremi totale

