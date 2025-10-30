Quanti soldi ci sono per comprare armi nella Manovra 2026 del governo Meloni

Nella legge di bilancio 2026 non ci sono articoli che aumentano la spesa militare, e la premier Meloni ha assicurato che per il riarmo non si toglieranno risorse a sanità, scuola, famiglie. Il bilancio del ministero della Difesa, però, prevede 1,1 miliardi di euro in più. Per l'acquisto di armamenti ci sono 13,2 miliardi. Il calcolo è dell'osservatorio Milex. 🔗 Leggi su Fanpage.it

