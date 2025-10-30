Quanti punti guadagna Sinner su Alcaraz nel ranking ATP | la forbice si riduce ancora…
Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi, sconfiggendo l’argentino Francisco Cerundolo in due set dopo che ieri aveva avuto la meglio sul belga Zizou Bergs. Il fuoriclasse altoatesino ha manifestato qualche affaticamento fisico nel corso del primo set e ha anche subito un paio di break, poi sul 6-5 in suo favore ha piazzato il turbo per portare a casa il parziale e nella seconda frazione ha giganteggiato, ritrovando una buona brillantezza che fa ben sperare. Il tennista italiano tornerà in campo venerdì 31 ottobre (ore 19.00) per fronteggiare lo statunitense Ben Shelton, con il chiaro obiettivo di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale francese. 🔗 Leggi su Oasport.it
