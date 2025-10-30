Quante posizioni può guadagnare Jasmine Paolini nel ranking alle WTA Finals | tutti i punti in palio
Alla vigilia delle WTA Finals il ranking e la Race finiscono col combaciare per le otto qualificate all’ultimo torneo stagionale: a Riad, in Arabia Saudita, da sabato 1 a sabato 8 novembre le migliori tenniste dell’anno solare 2025 combattono per conquistare l’ultimo titolo e 1500 punti per la classifica mondiale. Dato che i punti delle Finals 2024 sono già stati decurtati e che per il singolare, a differenza del doppio, le Finals vengono conteggiate come torneo aggiuntivo rispetto ai 18 valevoli per la classifica mondiale, nessuna delle otto protagoniste scarterà punti nell’aggiornamento del ranking di lunedì 9 novembre. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nel Clásico contro il Barça, Xabi Alonso ha schierato Eduardo Camavinga come esterno destro. Ma in quante posizioni diverse lo abbiamo già visto giocare con la maglia del Real?! - facebook.com Vai su Facebook