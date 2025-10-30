Alla vigilia delle WTA Finals il ranking e la Race finiscono col combaciare per le otto qualificate all’ultimo torneo stagionale: a Riad, in Arabia Saudita, da sabato 1 a sabato 8 novembre le migliori tenniste dell’anno solare 2025 combattono per conquistare l’ultimo titolo e 1500 punti per la classifica mondiale. Dato che i punti delle Finals 2024 sono già stati decurtati e che per il singolare, a differenza del doppio, le Finals vengono conteggiate come torneo aggiuntivo rispetto ai 18 valevoli per la classifica mondiale, nessuna delle otto protagoniste scarterà punti nell’aggiornamento del ranking di lunedì 9 novembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quante posizioni può guadagnare Jasmine Paolini nel ranking alle WTA Finals: tutti i punti in palio