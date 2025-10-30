Quando suona l’allarme | Presuntuosi e controllanti i segnali da non sottovalutare
di Viviana Ponchia ROMA Quando tornano dal calcetto e chiedono se la cena è pronta fanno quasi tenerezza. Assomigliano più al nonno che al padre, parlano una lingua morta. Nel sottobosco si mimetizzano bene e se la loro foto finisce in cronaca tutti a dire: sembrava una brava persona. Ma è solo perché non sappiamo cogliere i segnali. Dentro e fuori dalle case dove le donne continuano a essere ammazzate la violenza sommersa lascia tracce evidenti: parole, sguardi, gesti. Le spie di qualcosa di irrimediabile che Stefano Ciccone (foto) ha imparato a catalogare dall’osservatorio di Maschile plurale, la rete nazionale di uomini che fanno mea culpa e promuovono una cultura oltre il patriarcato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
