Quando si vedrà Sinner in tv in chiaro? L’opzione a Parigi e la certezza per Torino

Jannik Sinner, non prima delle 19.00, scenderà sul campo centrale di Parigi per affrontare negli ottavi di finale del Masters1000 francese l’argentino Francisco Cerundolo. Una partita non semplice per il pusterese, contro un avversario che l’ha sempre impegnato nei precedenti. Vedremo quale sarà l’adattamento alla particolare superficie da parte dei giocatori. L’obiettivo di Sinner è quello di conquistare il titolo in un evento che non gli ha mai portato così tanta fortuna. Nel caso in cui ciò dovesse accadere, l’azzurro tornerebbe in vetta alla classifica mondiale, vista l’eliminazione al secondo turno dello spagnolo Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando si vedrà Sinner in tv in chiaro? L’opzione a Parigi e la certezza per Torino

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sinner debutta oggi a Parigi: orario, avversario e dove vedere il match - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Altmaier all'ATP Vienna, dove vedere in tv e streaming #SkySport #SkyTennis - X Vai su X

Quando si vedrà Sinner in tv in chiaro? L’opzione a Parigi e la certezza per Torino - 00, scenderà sul campo centrale di Parigi per affrontare negli ottavi di finale del Masters1000 francese l'argentino ... Come scrive oasport.it

Sinner-Zverev in finale a Vienna, Jannik vuole il 22° titolo: orario e dove vederla in TV e in chiaro - Zverev è la finale del torneo di Vienna in programma oggi alle ore 14. Riporta fanpage.it

Dove vedere in tv Sinner-Zverev oggi, ATP Vienna 2025: orario e streaming. Novità differita in chiaro - Jannik Sinner affronterà Alexander Zverev nella finale del torneo ATP 500 di Vienna. Come scrive oasport.it