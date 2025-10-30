Quando l’orrore diventa arte | le scene horror più belle di sempre
Non tutte le scene horror puntano solo a spaventare. Alcune ti lasciano immobile, ipnotizzato, incapace di distogliere lo sguardo. È l'horror che diventa arte visiva: il momento in cui la paura si mescola alla bellezza, la violenza si trasforma in danza e l'angoscia si rivela come qualcosa di esteticamente perfetto. In questo viaggio tra i titoli più suggestivi del genere, esploriamo quelle sequenze che hanno ridefinito il concetto stesso di orrore cinematografico – scene troppo belle per essere dimenticate. 1. Midsommar (2019) – Il sacrificio nella luce. Florence Pugh è la Regina di Maggio in Midsommar.
