Quando l’arte incontra la tecnologia | venti artisti trasformano la curiosità in esperienza
Al Pirelli Hangar Bicocca si è consumato un incontro tra mondi apparentemente distanti. Venerdì sera, sotto le volte industriali dello spazio milanese, IQOS Curious X e SELETTI hanno svelato Sensorium Worlds, un progetto che nasce da mesi di lavoro e dalla convinzione che la curiosità possa generare forme inedite di creatività. Un viaggio iniziato tra le mura di una fabbrica. Tutto è cominciato a giugno, nella fabbrica SELETTI di Cicognara, tra le campagne parmensi. Qui venti artisti provenienti da continenti diversi si sono ritrovati per un workshop che ha dato vita a IQOS Curious Minds, iniziativa globale pensata per trasformare la curiosità in motore di cambiamento. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Argomenti simili trattati di recente
Biennale Milano Art Expo - Dove l’Arte incontra la Cultura Un palcoscenico d’eccellenza nel cuore della città, che accoglie artisti, scrittori, poeti, scultori e fotografi provenienti da tutto il mondo. La manifestazione vedrà la partecipazione di rinomate PERSO - facebook.com Vai su Facebook
Quando l’arte incontra l’ambiente, la bellezza diventa un gesto di cura. Letizia Lanzarotti, nota come Lady Be, trasforma plastica e scarti in opere che fanno riflettere. ? #ArteSostenibile #EcoArte #PubblicitàProgresso - X Vai su X