Quando la cucina diventa geografia | il messaggio del giovane chef indonesiano vincitore al SPellegrino Young Chef 2025

Gamberorosso.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal Castello Sforzesco al futuro della cucina globale: il trionfo dell’indonesiano Ardy Ferguson e il percorso dell’italiano Edoardo Tizzanini. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Cucina Diventa Geografia Messaggio