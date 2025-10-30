Quando il pane sa di buono e profuma di Calabria | è nato quello al bergamotto e liquirizia per Aria Osteria Calabrese

C’è pane e pane. E poi c’è quello che sa di casa, ma racconta anche una terra. Da un incontro tra passione, territorio e ricerca nasce una nuova icona di gusto: il pane al bergamotto e liquirizia, frutto della collaborazione esclusiva tra Aria-Osteria Calabrese Contemporanea e Pane, Amore e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

