Quando gioca Sinner contro Cerundolo a Parigi | orario e dove vederlo in tv

A poco più di 24 ore dalla facile vittoria contro Zizou Bergs, Jannik Sinner scenderà in campo per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi contro Francisco Cerundolo. L’azzurro ha vinto con un comodo 6-4, 6-2 in un’ora e mezza di partita e adesso sfiderà l’argentino, giocatore prevalentemente da terra rossa, ma che negli ultimi anni è cresciuto molto anche su cemento. Il numero 2 del mondo ha una grossa opportunità nell’ultimo Masters 1000 della stagione: vincere per tornare in vetta al ranking Atp, anche se solo per una settimana, complice la clamorosa eliminazione di Carlos Alcaraz al primo match contro Cameron Norrie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Quando gioca Sinner contro Cerundolo a Parigi: orario e dove vederlo in tv

