Qualità dell' aria nel comune di Avellino avviato un percorso per mitigare gli effetti degli abbruciamenti

Il Comune di Avellino è pronto ad avviare un percorso di mitigazione degli effetti degli abbruciamenti dei residui vegetali, con l’obiettivo di giungere, nel medio periodo, alla progressiva eliminazione di tale pratica, in un’ottica di tutela della qualità dell’aria e di promozione di metodi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

