"C’è molto di più dietro. Contrariamente a quanto emerge dalla sintetica ordinanza, il quadro indiziario ci sembra tutt’altro che certo. Anche sulle esigenze cautelari ci sarebbe da discutere dal momento che la misura è arrivata a un anno dal fatto". L’avvocato Antonio Petroncini (nella foto) difende assieme all’avvocato Valentina Di Loreto la signora Leda Stupazzoni, da ieri ai domiciliari con l’accusa di aver ucciso, lo scorso 23 novemre, il marito Roberto Berti. "Ci riserviamo ulteriori dichiarazioni dopo la lettura degli atti", aggiunge il legale, che spiega come la signora non sia "mai stata sentita in sede garantita, quindi su quale base si dice che la sua versione sarebbe falsa o incongruente?". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Quali sono le esigenze cautelari a quasi un anno dall’accaduto?"