Qual è il brano della pubblicità di Chanel con Margot Robbie e Jacob Elordi

Lucascialo.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La musica della pubblicità di Chanel con Margot Robbie e Jacob Elordi è Veridis Quo, del duo francese Daft Punk. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

