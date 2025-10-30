Qual è il brano della pubblicità di Chanel con Margot Robbie e Jacob Elordi
La musica della pubblicità di Chanel con Margot Robbie e Jacob Elordi è Veridis Quo, del duo francese Daft Punk. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
Scopri altri approfondimenti
Qual è la tua canzone preferita degli @offspring ? Abbiamo chiesto ai fan qual è il brano che li ha fatti innamorare della band: c’è chi vive di Self Esteem, chi esplode con Pretty Fly, chi ritorna sempre a The Kids Aren’t Alright. Tu da dove sei partito? #TheO - facebook.com Vai su Facebook