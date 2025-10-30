Quad Aukus sottomarini e missili | ecco il nuovo argine anti cinese nel Pacifico

Massiccio incremento della spesa militare, acquisto di nuovi armamenti, cooperazione con i partner occidentali e regionali. E poi tanti accordi diplomatici per creare una rete da sfruttare in caso di necessità. L' Australia sta da tempo stringendo i muscoli in risposta sia al crescente espansionismo della Cina nell'Asia-Pacifico sia alla nuova, ipotetica, strategia degli Stati Uniti che potrebbero porre l'emisfero occidentale in cima alla loro lista di priorità in politica estera a scapito dell'Estremo Oriente. Ecco allora che il primo ministro australiano Anthony Albananese ha messo sul tavolo circa 16 miliardi di dollari per ordinare o costruire flotte di aerei, droni, sottomarini autonomi, fregate di progettazione giapponese e missili, avviando la più grande ristrutturazione militare del Paese dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

