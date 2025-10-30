Purtroppo tuo fratello… Andrea Delogu così ha scoperto della tragedia

Certe giornate iniziano come tutte le altre, ma bastano pochi istanti per farle cambiare per sempre. Un attimo, una chiamata, e il mondo che conoscevi non esiste più. Così, mentre il sabato sera di Rai 1 si preparava a brillare, qualcosa di inaspettato e terribile ha travolto il cuore di una delle sue protagoniste. Andrea Delogu era in auto, immersa nei pensieri e nell’agitazione delle prove per Ballando con le stelle. Il telefono squilla, la voce dall’altra parte è tesa, concitata. Da quel momento, ogni priorità si annulla: la routine si spezza e tutto si tinge di paura e incredulità. Il nome di Evan Oscar Delogu, fratello minore di Andrea, da quel giorno resterà inciso nella memoria di chi lo ha amato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it