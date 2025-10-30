Può tornare a scuola la maestra che faceva sesso con minori e registrava video hard Daniela Casulli assolta | La Giustizia esiste
Daniela Casulli, maestra elementare barese condannata in primo grado a sette anni e tre mesi per adescamento di adolescenti, è stata completamente assolta in appello. Secondo la Corte presieduta dalla giudice Rosa Calia Di Pinto, il fatto non costituirebbe reato, come riporta La Stampa. Una sentenza che rischia di sollevare nuove polemiche, considerando che l’assoluzione elimina le pene accessorie come l’interdizione dai pubblici uffici e il divieto di lavorare a contatto con minori. In teoria, la 48enne potrebbe quindi tornare in classe. Gli incontri nel B&B mai negati. Nell’estate 2021 a Bari, dove la docente era tornata per le vacanze, alcuni genitori avevano fatto scattare l’inchiesta dopo aver trovato materiale sospetto nei telefoni dei figli. 🔗 Leggi su Open.online
