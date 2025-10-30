puntoebasket esempio di inclusione

Cerimonia per la IX edizione del Premio “Costruiamo il Futuro – Milano e Città Metropolitana“, appuntamento ormai consolidato che valorizza le realtà del territorio impegnate nel sociale e nello sport come strumenti di inclusione. All’evento ha partecipato anche il sindaco di Nerviano, Daniela Colombo, che ha espresso grande soddisfazione per il successo della realtà locale. Nel corso della manifestazione è stato conferito un importante riconoscimento all’ U.S. Nervianese Pallacanestro per il progetto di baskin “ Puntoebasket “, che incarna appieno i valori della comunità nervianese: inclusione, partecipazione e attenzione concreta verso persone e famiglie con fragilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

