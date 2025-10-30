Puntoebasket esempio di inclusione
Cerimonia per la IX edizione del Premio “Costruiamo il Futuro – Milano e Città Metropolitana“, appuntamento ormai consolidato che valorizza le realtà del territorio impegnate nel sociale e nello sport come strumenti di inclusione. All’evento ha partecipato anche il sindaco di Nerviano, Daniela Colombo, che ha espresso grande soddisfazione per il successo della realtà locale. Nel corso della manifestazione è stato conferito un importante riconoscimento all’ U.S. Nervianese Pallacanestro per il progetto di baskin “ Puntoebasket “, che incarna appieno i valori della comunità nervianese: inclusione, partecipazione e attenzione concreta verso persone e famiglie con fragilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
“Puntoebasket“ esempio di inclusione - Cerimonia per la IX edizione del Premio “Costruiamo il Futuro – Milano e Città Metropolitana“, appuntamento ormai consolidato ... msn.com scrive
Nerviano, premio alla U.S. Nervianese Pallacanestro per il progetto di Baskin “Puntoebasket” - Riconoscimento alla società sportiva durante la cerimonia “Costruiamo il Futuro 2025” per il suo impegno nell’inclusione e nello sport come strumento di solidarietà e crescita sociale. sportlegnano.it scrive