Punto Nascita di Sapri | doccia fredda durante il sit-in per la riapertura

Salernotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sit-in, stamattina, presso la villa comunale di Sapri, in vista del 5 novembre, giorno in cui il Tar Campania deciderà sulle sorti del Punto Nascita, pronunciandosi sulla sospensiva della delibera regionale della Regione che ha consentito la riapertura temporanea del reparto del nosocomio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

