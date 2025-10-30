Punto Nascita di Sapri | doccia fredda durante il sit-in per la riapertura
Sit-in, stamattina, presso la villa comunale di Sapri, in vista del 5 novembre, giorno in cui il Tar Campania deciderà sulle sorti del Punto Nascita, pronunciandosi sulla sospensiva della delibera regionale della Regione che ha consentito la riapertura temporanea del reparto del nosocomio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Fiocco rosa al Punto nascita del San Timoteo: evviva Asia Ludovico - facebook.com Vai su Facebook
? Anche a novembre proseguono gli ’ , il Punto Nascita dell'Ospedale San Filippo Neri apre di nuovo le porte ai futuri genitori! Le nostre ostetriche - X Vai su X
Punto nascita di Sapri: petizione arriva alla Camera dei Deputati - Se Roma non ascolta, sarà il territorio a farsi sentire» ... Lo riporta infocilento.it
La battaglia per il punto nascita di Sapri arriva in Senato - La mobilitazione popolare a tutela del punto nascita dell’Ospedale di Sapri ha varcato le soglie del Parlamento. Riporta infocilento.it
Sapri, chiude il punto nascita. Future mamme in marcia: «Negano i nostri diritti» - «Vogliamo far nascere i nostri figli a Sapri», «Siamo stati presi in giro ancora una volta, non è possibile partorire nemmeno d’urgenza». Segnala ilmattino.it