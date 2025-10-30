Punteggio aggiuntivo per i docenti delle piccole isole | la Gilda accoglie il DL con favore

La Gilda degli Insegnanti saluta con favore l’approvazione del nuovo decreto legge dedicato alle piccole isole, che introduce tra le varie misure anche un punteggio aggiuntivo per i docenti in servizio nelle scuole dei territori insulari minori. Una novità che rappresenta, secondo il sindacato, una prima risposta concreta a una serie di richieste avanzate nel tempo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

