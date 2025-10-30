"Siamo qui, siamo questi". È il titolo dell’atteso album di debutto dei Punkcake, la band valdarnese che ha segnato in maniera inconfondibile l’edizione 2024 di X Factor, e verrà presentato in esclusiva stasera alle 21 al centro culturale " Germi - Luogo di contaminazione " di Milano. Slittato di alcuni mesi rispetto all’uscita inizialmente prevista, il debut album è stato anticipato da due singoli: il primo è "Voglio una Fiat", uscito lo scorso 30 maggio ed entrato nella playlist editoriale Rock Italia, mentre il secondo si intitola "Figaro" e la data di release risale al 17 ottobre. I Punkcake non hanno scelto una location casuale per un appuntamento che segna senza dubbio una svolta nella loro carriera artistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Punkcake e l’atteso album. Debutto per la band al Germi di Milano