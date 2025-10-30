Puma prepara un nuovo round di licenziamenti

Nuovo round di licenziamenti in casa Puma. Il marchio tedesco di abbigliamento sportivo si prepara a tagliare 900 posti di lavoro a livello globale entro la fine del 2026. Lo riporta in anteprima Reuters, spiegando che l’azienda sta valutando parallelamente una serie di misure per rilanciare l’attività e far fronte al calo delle vendite accusato nell’ultimo periodo. Un tentativo di invertire la rotta sotto la guida del nuovo Ceo Arthur Hoeld già iniziato a marzo, quando venne annunciato un programma di riduzione dei costi che ha mandato a casa altri 500 dipendenti in tutto il mondo. Nel 2025, le azioni di Puma hanno perso il 50 per cento del loro valore. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Puma prepara un nuovo round di licenziamenti

Leggi anche questi approfondimenti

Sto usando la nuova Velocity NITRO 4 di @pumarunning per la mia preparazione invernale, e devo dire che mi ha davvero sorpreso. È stabile e confortevole su tutti i terreni — anche sullo sterrato — grazie alla suola in gomma resistente PUMAGRIP e la sens - facebook.com Vai su Facebook

Puma prepara un nuovo round di licenziamenti - Dopo aver tagliato 500 posti di lavoro a marzo, Puma ha annunciato un nuovo round di licenziamenti in tutto il mondo. lettera43.it scrive

Puma e U.S. Sassuolo Calcio presentano il nuovo Third Kit 2025/2026 - Sassuolo Calcio svelano oggi il nuovo Third kit che accompagnerà la prima squadra maschile e il settore giovanile neroverde nella stagione 2025/2026. Da tuttosport.com

Sassuolo e Puma presentano il nuovo away kit 2025/26: eleganza e sostenibilità al centro del design - La divisa sarà indossata dalle squadre maschili, femminili e giovanili del club emiliano e rappresenta un ... Da corrieredellosport.it