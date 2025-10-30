Pulmino esce di strada nell’Aretino feriti quattro 15enni e il conducente

(Adnkronos) – Un pulmino con a bordo quattro ragazzi di 15 anni e il conducente è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella serata di ieri, mercoledì 29 ottobre, a Lucignano in provincia di Arezzo. Il mezzo è uscito di strada intorno alle 20.30 lungo via Senese, nel comune della Valdichiana. Sul posto sono intervenuti i . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com