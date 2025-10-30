Pulcini maschi uccisi firmato decreto per stop a strage dal 2027
A oggi i pulcini maschi delle galline ovaiole (considerati degli scarti, non potendo fisiologicamente diventare produttori di uova) in Italia possono essere uccisi attraverso triturazione o gassificazione entro le prime 24 ore di vita. Ogni anno, nel nostro Paese, ne vengono soppressi circa 34 milioni. Dal 2027 sarà vietato in Italia ucciderli, in base alle nuove linee guida pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Le aziende dovranno quindi dotarsi tecnologie di identificazione del sesso in ovo per evitare la nascita di pulcini maschi dalle galline ovaiole. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un passo avanti, ma non basta! Da oggi il decreto che vieta l’uccisione dei pulcini maschi compie un passo concreto: sono state pubblicate le linee guida per l’utilizzo della tecnologia che permetterà di evitare che milioni di pulcini nascano solo per essere ucc - facebook.com Vai su Facebook
Pulcini maschi, stop allo sterminio dal 2027. Oggi ne muoiono 34 milioni all'anno - X Vai su X
Stop alla strage di pulcini maschi dal 2027: le nuove regole per l’industria delle uova - Dal 2027 sarà vietato in Italia uccidere i pulcini maschi delle galline ovaiole, le nuove linee guida sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale ... Da fanpage.it
Stop ai pulcini maschi uccisi: pubblicate le linee guida del Governo per contrastare la pratica - Dopo anni di campagne e pressioni, Animal Equality accoglie il decreto come una svolta storica: “Ogni anno saranno salvati 34 milioni di animali, ma bisogna vigilare sull’applicazione” ... Riporta giornalelavoce.it
Perché l’Unione europea deve fermare la strage di pulcini maschi - Nell’Unione europea, ogni anno circa 330 milioni di pulcini maschi vengono abbattuti entro le loro prime 24 ore di vita per triturazione o asfissia, perché considerati inutili dall’industria delle ... Come scrive huffingtonpost.it