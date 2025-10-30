Puglia popolare scioglie la riserva | Voteremo Joseph Splendido
Claudio Dilernia, commissario provinciale di Puglia Popolare, nell'ambito del patto federativo con Lega, Udc e Npsi, ha sciolto la riserva su chi degli attuali sei candidati (pende il giudizio dell'ufficio centrale elettorale presso la Corte D'Appello sull'esclusione di Antonio Tancredi).Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
