Pubblicazione delle posizioni degli idonei del concorso scuola PNRR1 | cosa cambia per le assunzioni in ruolo?
Nel question time del 27 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata discussa una questione importante relativa alla gestione delle graduatorie dei concorsi. Un focus particolare è stato posto sul significato della pubblicazione delle posizioni degli idonei e le eventuali conseguenze in termini di assunzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scopri altri approfondimenti
ATTENDERE TESTI E APPROVAZIONI DEFINITIVA E PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA DEI NUOVI LEA. Siamo nella buona strada dopo tanto lavoro da parte di tutta la comunità laica e scientifica! - facebook.com Vai su Facebook
Concorso docenti PNRR3: ultime domande, ultime risposte. Ecco a cosa fare attenzione - Ultimi giorni per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso PNRR3: l'istanza sarà chiusa il 29 ottobre 2025 ore 23:59 ma il nostro consiglio è di non inoltrare all'ultimo minuto dat ... Da orizzontescuola.it
Graduatorie concorso PNRR 1 Docenti: ora sono visibili anche gli elenchi degli idonei, ecco le novità - Finalmente anche gli idonei del concorso PNRR 1 per docenti possono visualizzare la propria posizione in graduatoria. Riporta ticonsiglio.com
Graduatorie concorso docenti PNRR1, da oggi anche idonei visualizzano la propria posizione - 2576 per la scuola di infanzia e primaria possono visualizzar la propria posizione. Come scrive orizzontescuola.it