Pubblicata la lista dei beneficiari della Carta Dedicata a Te 2025 a Roma e nei Comuni del Lazio
Dal 30 ottobre 2025 è disponibile la lista dei beneficiari della Carta “Dedicata a Te” 2025, la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro. La carta, erogata da Poste Italiane su indicazione dell’ INPS, è pensata per aiutare le famiglie in difficoltà ad affrontare le spese per beni alimentari e di prima necessità. Ogni anno viene definito un elenco di beneficiari selezionati automaticamente in base all’ISEE, senza necessità di presentare domanda. A partire da oggi, i Comuni, tra cui Roma Capitale, possono accedere tramite l’applicativo web dell’INPS all’ elenco consolidato dei beneficiari, completo del codice identificativo delle carte assegnate. 🔗 Leggi su Funweek.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Carta “Dedicata a Te” 2025 – Pubblicate le liste dei beneficiari Sul sito del Comune di Putignano è stata pubblicata la lista dei beneficiari convalidata dall'INPS per la Carta "Dedicata a Te" 2025. Nel rispetto della pricavy, i beneficiari sono indicati con il codic - facebook.com Vai su Facebook
#CartaDedicataaTe 2025: pubblicata la lista dei nuclei familiari beneficiari. La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare di 500 euro. #Cagliari #PoliticheSociali - X Vai su X
Pubblicata la lista dei beneficiari della Carta Dedicata a Te 2025 a Roma e nei Comuni del Lazio - Dal 30 ottobre 2025 è disponibile la lista dei beneficiari della Carta “Dedicata a Te” 2025, la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari ... Lo riporta funweek.it
Carta "Dedicata a te", pubblicata la lista dei beneficiari saccensi: si potrà ritirare a partire dal 6 novembre - A partire da oggi, l’Inps ha messo a disposizione anche del comune di Sciacca la lista definitiva dei beneficiari della carta "Dedicata a te". Si legge su agrigentonotizie.it
Marigliano, pubblicata la lista dei beneficiari della “Carta Dedicata a Te” - 500 euro una tantum per acquisti alimentari Marigliano, pubblicata la lista dei beneficiari della “Carta Dedicata a Te” ... Riporta marigliano.net