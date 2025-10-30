Pubblicata la lista dei beneficiari della Carta Dedicata a Te 2025 a Roma e nei Comuni del Lazio

Dal 30 ottobre 2025 è disponibile la lista dei beneficiari della Carta “Dedicata a Te” 2025, la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro. La carta, erogata da Poste Italiane su indicazione dell’ INPS, è pensata per aiutare le famiglie in difficoltà ad affrontare le spese per beni alimentari e di prima necessità. Ogni anno viene definito un elenco di beneficiari selezionati automaticamente in base all’ISEE, senza necessità di presentare domanda. A partire da oggi, i Comuni, tra cui Roma Capitale, possono accedere tramite l’applicativo web dell’INPS all’ elenco consolidato dei beneficiari, completo del codice identificativo delle carte assegnate. 🔗 Leggi su Funweek.it