Pubblica Assistenza Valnure Paolo Risposi è il nuovo presidente

Ilpiacenza.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgio Villa, storico presidente della Pubblica Assistenza Valnure, lascia dopo 19 anni la guida del sodalizio: rimarrà volontario (lo è da 36 anni). Al suo posto, alla guida dell’associazione che fa parte di Anpas, è stato eletto Paolo Risposi. Eletto anche il nuovo direttivo che lo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

