Pubblica Assistenza Valnure Paolo Risposi è il nuovo presidente
Giorgio Villa, storico presidente della Pubblica Assistenza Valnure, lascia dopo 19 anni la guida del sodalizio: rimarrà volontario (lo è da 36 anni). Al suo posto, alla guida dell'associazione che fa parte di Anpas, è stato eletto Paolo Risposi. Eletto anche il nuovo direttivo che lo.
