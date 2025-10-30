PSVITA Torna il Brutale FPS Amiga su PlayStation Vita | ZGloom Vita v2.2
Cari cacciatori di demoni e amanti del retrogaming, preparatevi a tornare nelle viscere dell’inferno! La straordinaria conversione per PlayStation Vita di ZGloom, la re-implementazione del classico FPS Amiga Gloom, ha appena ricevuto un aggiornamento fondamentale che trasforma completamente l’esperienza di gioco. Cos’è ZGloom?. Per i più giovani, o per chi negli anni ’90 non possedeva un Commodore Amiga, Gloom era la feroce risposta della piattaforma a colossi come Doom. Sviluppato nel 1995 da Black Magic Software, si distingueva per una grafica incredibilmente violenta e viscerale, con palette di colori cupi e nemici che esplodevano in un tripudio di pixel sanguinolenti. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
