PSVITA Torna il Brutale FPS Amiga su PlayStation Vita | ZGloom Vita v2.2

Gamesandconsoles.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cari cacciatori di demoni e amanti del retrogaming, preparatevi a tornare nelle viscere dell’inferno! La straordinaria conversione per PlayStation Vita di  ZGloom, la re-implementazione del classico FPS Amiga  Gloom, ha appena ricevuto un aggiornamento fondamentale che trasforma completamente l’esperienza di gioco. Cos’è ZGloom?. Per i più giovani, o per chi negli anni ’90 non possedeva un Commodore Amiga,  Gloom  era la feroce risposta della piattaforma a colossi come  Doom. Sviluppato nel 1995 da Black Magic Software, si distingueva per una grafica incredibilmente violenta e viscerale, con palette di colori cupi e nemici che esplodevano in un tripudio di pixel sanguinolenti. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

