PSVITA Eldritch Vita v1.2 | Il Porting PSVita Si Rinnova con Performance e Ottimizzazioni!
Cari cacciatori di segreti e amanti del brivido, la follia si rinnova su PlayStation Vita! Rinnegatamante, ha appena rilasciato un aggiornamento significativo per il suo eccellente porting di Eldritch, portandolo alla versione 1.2. Per chi se lo fosse perso, Eldritch è un affascinante ibrido tra un action game in prima persona, un roguelike e un immersive sim, con una solida dose di influssi lovecraftiani. Esplorate dungeon procedurali, combattete creature abominevoli e fuggite da realtà oniriche, tutto nel palmo della vostra mano. Ma cosa rende questa nuova versione così speciale? Scaviamo nelle viscere del changelog. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
