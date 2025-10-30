PSV-Fortuna Sittard venerdì 31 ottobre 2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici Ospiti sfavoriti ma un loro gol è possibile
Grande momento per il PSV Eindhoven che dopo aver battuto 6-2 il Napoli in questo stadio è andato a vincere lo scontro diretto contro il Feyenoord al “de Kuip” apparigliandolo a quota 25 punti nella classifica del campionato olandese. Il Fortuna Sittard da parte sua si presenta al Philips Stadion dopo aver passato il turno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
