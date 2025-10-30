Psicologi in rivolta contro l’ente di previdenza | Non investa in banche che armano Israele
In migliaia, con una petizione e una lettera formale inviata al Consiglio nazionale dell’Ordine, chiedono di “rivedere” la scelta della banca dove vengono versati contributi e quote di iscrizione. E provano a coinvolgere anche altri ordini professionali. 🔗 Leggi su Repubblica.it
