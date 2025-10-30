Psicologi in rivolta contro l’ente di previdenza | Non investa in banche che armano Israele

Repubblica.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In migliaia, con una petizione e una lettera formale inviata al Consiglio nazionale dell’Ordine, chiedono di “rivedere” la scelta della banca dove vengono versati contributi e quote di iscrizione. E provano a coinvolgere anche altri ordini professionali. 🔗 Leggi su Repubblica.it

psicologi in rivolta contro l8217ente di previdenza non investa in banche che armano israele

© Repubblica.it - Psicologi in rivolta contro l’ente di previdenza: “Non investa in banche che armano Israele”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Psicologi Rivolta Contro L8217ente