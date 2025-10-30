Psichiatra uccisa a Pisa | confermato l’ergastolo per Seung

La Corte d'Appello di Firenze ha confermato nella serata di oggi, 29 ottobre 2025, l'ergastolo per il 37enne Gianluca Paul Seung, gia' condannato in primo grado dal Tribunale di Pisa per l'omicidio della psichiatra Barbara Capovani, avvenuto il 21 aprile 2023, che lui stesso aveva in questa sede ammesso L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

