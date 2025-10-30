Psichiatra uccisa a Pisa | confermato l’ergastolo per Seung
La Corte d'Appello di Firenze ha confermato nella serata di oggi, 29 ottobre 2025, l'ergastolo per il 37enne Gianluca Paul Seung, gia' condannato in primo grado dal Tribunale di Pisa per l'omicidio della psichiatra Barbara Capovani, avvenuto il 21 aprile 2023, che lui stesso aveva in questa sede ammesso L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'ultimo saluto a Strozza a Pamela Genini, il parroco: 'Uomini desiderosi solo di possedere'. I funerali nel Bergamasco nel paese d'origine della 29enne uccisa a Milano, chiesa gremita #ANSA Vai su Facebook
Uccise psichiatra, confermato l’ergastolo al paziente - La Corte di assise di appello di Firenze ha confermato l'ergastolo per omicidio volontario ... Secondo msn.com
Omicidio Capovani, confermato l’ergastolo per Seung - Processo di appello in Corte d'assise a Firenze (presidente Daniele Cenci, giudice relatore Rosario Lupo) per l'omicidio della psichiatra pisana Barb ... Segnala msn.com
Il delitto a Sant’Ermo in aula. Via alla perizia sull’omicida - Il gup del tribunale di Pisa ha dato incarico al dottor Davide Ribechini, psichiatra e dirigente del servizio psichiatrico ... Lo riporta msn.com