Psg turnover e pari ma ancora primo Il Monaco scavalca il Marsiglia di De Zerbi

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luis Enrique rinuncia a cinque dei titolari e non va oltre l'1-1 a Lorient. Pocognoli fa sognare il Principato, mentre tra primo e ottavo posto ci sono solo quattro punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

