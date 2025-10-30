Psg turnover e pari ma ancora primo Il Monaco scavalca il Marsiglia di De Zerbi
Luis Enrique rinuncia a cinque dei titolari e non va oltre l'1-1 a Lorient. Pocognoli fa sognare il Principato, mentre tra primo e ottavo posto ci sono solo quattro punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Psg, il turnover non paga: solo pari in casa del Lorient. Lens, Marsiglia e Lione non ne approfittano - La 10a giornata della Ligue 1 ci consegna uno scenario surreale, nel quale nessuna big riesce ad approfittare dell'ennesimo scivolone del Psg. Si legge su msn.com