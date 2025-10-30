PS2 PSX2VCD | Convertire i giochi PS1 in formato VCD per PS2

Se sei un appassionato di retro-gaming e possiedi una PlayStation 2 modificata, probabilmente conosci già gli strumenti per caricare giochi da HDD o rete. Oggi parliamo di PSX2VCD, uno strumento a riga di comando Linux che rivoluziona il modo in cui possiamo giocare ai titoli PlayStation 1 sulla nostra PS2. Cos’è PSX2VCD?. PSX2VCD è un tool Linux che converte le immagini disco PlayStation 1 in formato BINCUE nel formato VCD (Virtual CD), ottimizzato per il caricamento attraverso strumenti PS2 come: PSBBN. HDDOSD. Open PS2 Loader (OPL). Questo progetto rappresenta un’evoluzione dello script di conversione originale creato da gotbletu, con numerosi miglioramenti e funzionalità aggiuntive. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

