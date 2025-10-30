Lo avevano chiesto. Ripetutamente. Anche con l’appoggio del sindaco Chienni. Adesso un primo obiettivo, ma molto importante, è stato raggiunto. Il governatore della Misericordia di Terranuova Patrizio Italiano non nasconde la sua soddisfazione per l’adozione, a partire dal 3 novembre, del divieto di sorpasso per i mezzi pesanti lungo il tratto dell’ A1 tra Incisa-Reggello e Chiusi. E a nome di tutti i confratelli, ricorda che questo obiettivo raggiunto è il frutto di un impegno costante e di un dialogo costruttivo portato avanti in questi mesi da parte delle istituzioni locali, delle associazioni del territorio e di tutta la comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Provvedimento giusto per evitare altre tragedie"